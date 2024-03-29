Агент Щенникова: «Он еще готов поиграть. Но на данный момент каких-то интересных предложений нет»

Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы бывшего защитника ЦСКА Георгия Щенникова, поделился информацией о будущем своего клиента.

«Георгий не завершал карьеру, он еще готов поиграть. Но на данный момент каких-то интересных предложений нет. Если будет конкретное предложение, то мы рассмотрим его», — цитирует агента «РБ Спорт».

Щенников покинул ЦСКА по окончании сезона-2022/23 в связи с истечением срока действия контракта. Он выступал за армейцев с 2008 года. Всего за красно-синих 32-летний игрок провел 367 матчей, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач.