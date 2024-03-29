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Агент Щенникова: «Он еще готов поиграть. Но на данный момент каких-то интересных предложений нет»

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Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы бывшего защитника ЦСКА Георгия Щенникова, поделился информацией о будущем своего клиента.

«Георгий не завершал карьеру, он еще готов поиграть. Но на данный момент каких-то интересных предложений нет. Если будет конкретное предложение, то мы рассмотрим его», — цитирует агента «РБ Спорт».

Щенников покинул ЦСКА по окончании сезона-2022/23 в связи с истечением срока действия контракта. Он выступал за армейцев с 2008 года. Всего за красно-синих 32-летний игрок провел 367 матчей, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач.

Источник: «РБ Спорт»
Георгий Щенников
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
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Сочи – ЦСКА
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Балтика – Пари НН
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Спартак – Урал
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31.03 14:00
Факел – Оренбург
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Рубин – Ахмат
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