Рианчо: «Могу представить Карпина в ла лиге, он хороший тренер»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мыслями о будущем Валерия Карпина после ухода из «Ростова».

«Конечно, я могу представить Карпина в ла лиге, почему нет? В будущем, когда он уйдет из сборной России, возможно, решит поработать в Европе. Здесь его хорошо знают и помнят, к тому же стиль его работы подходит под чемпионат Испании. Возможно, он возглавит клуб Сегунды и выйдет в ла лигу. Карпин — хороший тренер. Я не могу судить о его решениях, потому что не знаю деталей. Хочу пожелать ему удачи в карьере», — цитирует испанца «РБ Спорт».

25 февраля президент «Ростова» Арташес Арутюнянц объявил об уходе Карпина с поста главного тренера клуба. Он сообщил, что 56-летний специалист сосредоточится на работе в сборной России.