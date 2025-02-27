Луценко: «Соболеву реально забить 6-7 голов за весну»

Бывший нападающий «Динамо» Евгений Луценко поделился ожиданиями от выступления форварда «Зенита» Александра Соболева в весенней части РПЛ.

«В конце первого круга я говорил, что Соболев начал обосновываться в «Зените» с черновой работы — начал опускаться, отрабатывать. Думаю, что потихоньку через такую тяжелую рутинную работу он будет подходить к своим голам. Сборы — это был идеальный момент, когда ничего не довлеет и можно спокойно пристреляться. Если Соболев не начнет весну с хорошим КПД — передачи, голы, то можно сказать, что его адаптация в «Зените» очень сильно затянулась. Как правило, в конце сезона бывают результативные матчи. Думаю, что Соболеву реально забить 6-7 голов за весну, — цитирует Луценко «РБ Спорт».

27-летний форвард перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе прошлого года. Он провел за команду из Санкт-Петербурга 16 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.