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Луценко: «Соболеву реально забить 6-7 голов за весну»

Сергей Ярошенко

Бывший нападающий «Динамо» Евгений Луценко поделился ожиданиями от выступления форварда «Зенита» Александра Соболева в весенней части РПЛ.

«В конце первого круга я говорил, что Соболев начал обосновываться в «Зените» с черновой работы — начал опускаться, отрабатывать. Думаю, что потихоньку через такую тяжелую рутинную работу он будет подходить к своим голам. Сборы — это был идеальный момент, когда ничего не довлеет и можно спокойно пристреляться. Если Соболев не начнет весну с хорошим КПД — передачи, голы, то можно сказать, что его адаптация в «Зените» очень сильно затянулась. Как правило, в конце сезона бывают результативные матчи. Думаю, что Соболеву реально забить 6-7 голов за весну, — цитирует Луценко «РБ Спорт».

27-летний форвард перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе прошлого года. Он провел за команду из Санкт-Петербурга 16 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.

Источник: РБ Спорт
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Александр Соболев
Евгений Луценко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
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Зенит

 6
Гамид Агаларов
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Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
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Матеус Рейс
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