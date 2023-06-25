Рианчо считает, что большое количество бразильцев в «Зените» повлияет на уровень сборной России
Бывший тренер «Рубина» и «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал трансфер в «Зенит» бразильского футболиста Ду Кейроса из «Коринтианса».
— Бразильцев в «Зените» уже восемь, и они могут подписать еще одного? Может быть, это и много для одной команды, я не знаю, — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.
— Стоит ли «Спартаку» тоже начать подписывать такое количество бразильцев?
— Не буду давать советы красно-белым, но важно понимать, что такое количество иностранцев в доминирующих клубах РПЛ повлияет на уровень сборной России. Впрочем, качественные легионеры могут поднять престиж и качество РПЛ.
По итогам сезона-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России. Петербургскую команду с 2018 года возглавляет Сергей Семак.
Положение команд
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|И
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|Н
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|22.07
|00:00
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
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