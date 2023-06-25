Рианчо считает, что большое количество бразильцев в «Зените» повлияет на уровень сборной России

Бывший тренер «Рубина» и «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал трансфер в «Зенит» бразильского футболиста Ду Кейроса из «Коринтианса».

— Бразильцев в «Зените» уже восемь, и они могут подписать еще одного? Может быть, это и много для одной команды, я не знаю, — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

— Стоит ли «Спартаку» тоже начать подписывать такое количество бразильцев?

— Не буду давать советы красно-белым, но важно понимать, что такое количество иностранцев в доминирующих клубах РПЛ повлияет на уровень сборной России. Впрочем, качественные легионеры могут поднять престиж и качество РПЛ.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России. Петербургскую команду с 2018 года возглавляет Сергей Семак.