Рианчо поделился мнением по поводу возможного перехода Бакаева в «Зенит»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением по поводу того, что полузащитник красно-белых Зелимхана Бакаева может перейти в «Зенит».

Специалист отметил хорошие качества футболиста, подчеркнув, что он полезный игрок. Он также вспомнил, что в прошлых сезонах он был техничным и способным хавбеком.

«Но, если он перейдет в «Зенит» — это будет усиление принципиального соперника. Если клуб отпустит его в «Зенит», то это будет нелогичное и не совсем понятное решение в текущих обстоятельствах», — цитирует Рианчо Sport24.

Сегодня, 19 мая, в СМИ сообщили, что 25-летний хавбек команды может перейти в «Зенит».