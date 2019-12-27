РФС прекращает сотрудничество с Егоровым. Кто возглавит российских арбитров?

Как стало известно «СЭ», глава департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) Александр Егоров в ближайшее время покинет свой пост. Де-факто это уже произошло. Де-юре случится позднее, когда Егоров вернется из отпуска, который он проводит за рубежом.

Бывший арбитр из Саранска руководит ДСИ с 17 апреля 2018 года. В 2019-м не раз возникали слухи о его отставке. Главным образом, это было связано с большим числом ошибок, допускавшихся арбитрами, и неуменьшающимися скандалами вокруг работы рефери.

Существовал вариант, при котором после разделения ДСИ Егоров возглавил бы департамент судейства, а Сергей Фурса — департамент инспектирования. Но, видимо, руководство РФС в итоге все-таки решило разорвать отношения и назначить нового руководителя. По разным данным, им может стать иностранец или же, что вероятнее, кто-то из бывших российских судей. Называются кандидатуры Сергея Зуева, который на протяжении нескольких лет уже руководил отечественными арбитрами, Виктора Башкирова и даже Валентина Иванова, хотя тот в последнее время не выражал желания вернуться к подобной работе. (Александр Бобров)