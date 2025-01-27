РФС предложит новый контракт Мажичу после корректировки его методов работы

По информации «СЭ», РФС готов предложить новый контракт главе департамента судейства и инспектирования Милораду Мажичу в случае, если серб согласится скорректировать некоторые методы своей работы.

В частности речь идет о заключениях ЭСК, которые вызывают много вопросов у клубов, и открытости Мажича в общении со СМИ.

В целом, РФС доволен той работой, которую Мажич проделал на своем посту за последние полтора года.

Сербский специалист возглавил департамент судейства РФС в июне 2024 года. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на год.