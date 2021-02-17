РФС оставил в силе дисквалификацию Доменико Тедеско

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) 17 февраля отказал в удовлетворении апелляции московского «Спартака» на дисквалификацию главного тренера команды Доменико Тедеско, сообщает пресс-служба РФС.

Тренер был дисквалифицирован на три матча за оскорбительный жест в адрес соперника и оштрафован на 50 тысяч рублей по итогам матча 18-го тура Тинькофф — РПЛ против «Сочи» (0:1).

Розыгрыш чемпионата России возобновится после зимней паузы 26 февраля. В результате дисквалификации Тедеско должен пропустить матчи чемпионата против «Рубина» (28 февраля), «Краснодара» (7 марта) и «Динамо» (13 марта).