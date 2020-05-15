РФС опубликовал итоги исполкома. Чемпионат и Кубок России доиграют, все остальные турниры завершены

РФС на официальном сайте опубликовал итоги заседания исполнительного комитета организации. В связи с пандемией коронавируса до 31 июля наложен запрет на проведение футбольных турниров под эгидой РФС, за исключением розыгрыша премьер-лиги, Кубка России, а также соревнований по киберфутболу.

Сезон РПЛ будет возобновлен с 21 июня. Команды получат право проводить по пять замен за матч.

Розыгрыш первенств в ФНЛ и ПФЛ признан досрочно завершенным. Две лучшие команды Олимп-ФНЛ — «Ротор» и «Химки» — получили право выхода в премьер-лигу, в которой заменят две худшие команды РПЛ. Переходные матчи проводиться не будут. Вылетать из ФНЛ никто не будет, за исключением команд, которые снялись и снимутся с розыгрыша турнира. Победители пяти групп ПФЛ получили право выхода в ФНЛ.