РФС обязал «Тамбов» рассчитаться с Григоряном и запретил регистрацию новых игроков
16:43
Состоялось заседания Палаты РФС по разрешению споров, на котором было принято решение по делу бывшего тренера «Тамбова» Александра Григоряна. Сейчас специалист работает с армянским «Урарту».
Сообщается, что принято решение удовлетворить заявление Григоряна о взыскании задолженности по соглашению о расторжении трудового договора частично. Клуб обязали выплатить задолженность, а также проценты за задержку по выплате. В качестве обеспечительной меры клубу запретили регистрировать новых игроков до исполнения решения.
53-летний Александр Григорян тренировал «Тамбов» с 22 апреля по 19 октября 2019 года.
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