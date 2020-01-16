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РФС обязал «Тамбов» рассчитаться с Григоряном и запретил регистрацию новых игроков

16:43
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Состоялось заседания Палаты РФС по разрешению споров, на котором было принято решение по делу бывшего тренера «Тамбова» Александра Григоряна. Сейчас специалист работает с армянским «Урарту».

Сообщается, что принято решение удовлетворить заявление Григоряна о взыскании задолженности по соглашению о расторжении трудового договора частично. Клуб обязали выплатить задолженность, а также проценты за задержку по выплате. В качестве обеспечительной меры клубу запретили регистрировать новых игроков до исполнения решения.

53-летний Александр Григорян тренировал «Тамбов» с 22 апреля по 19 октября 2019 года.

Дополнительная информация

https://rfs.ru/news/211243

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