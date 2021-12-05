Болельщики «Химок» покинули стадион на 19-й минуте матча с «Арсеналом»
Болельщики «Химок» покинули стадион на 20-й минуте матча 17-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом» в знак протеста.
Напомним, что 28 ноября после встречи 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:2) болельщиков армейской команды задержала полиция из-за масштабного файер-шоу в концовке игры. Позднее фанаты красно-синих заявили, что уйдут со стадиона во время матча 17-го тура с «Крыльями Советов» в знак протеста против задержаний.
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