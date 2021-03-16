Официальный Telegram-канал РФС 16 марта отреагировал на эпизод, который случился 13 марта в матче ЮФЛ-2 между «Локомотивом» и «Чертаново».

Защитника юношеской команды «Локомотива» Максима Шнапцева избили после игры. У него сотрясение мозга и перелом, пришлось вызывать полицию.

?? Видео начала драки футболистов «Чертаново» и «Локомотива».



У Максима Шнапцева из «Локо» были диагностированы сотрясение и перелом. pic.twitter.com/OX0VAzZFqZ

— Спорт-Экспресс (@sportexpress) March 14, 2021 /span>

«Уважение к сопернику, судьям, тренерам и болельщикам на поле и за его пределами — основа футбола. РФС и ЮФЛ против любых проявлений агрессии», — подписала пост пресс-служба союза.

Также к публикации было прикреплено видео, где футболисты разных команд ЮФЛ рассказывают об уважении друг к другу на футбольном поле и за его пределами.