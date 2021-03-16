Тренер «Динамо» рассказал об ожиданиях от матча с «Краснодаром»

Помощник главного тренера «Динамо» Волкан Булут рассказал, чего ждет от матча 23-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

— Сандро Шварцу с каждым днем все лучше. К матчу с «Краснодаром» он будет в порядке."Динамо" будет играть похожим стилем против «Краснодара», как первом круге, когда игра проходила вторым номером?

— Мы смотрели игру первого круга, она была удачной. «Краснодар» — очень сильная команда, и как доказательство — это ее участие в ЛЕ и ЛЧ. Нужно будет выигрывать единоборство и сохранять интенсивность игры.

— Почему Моро редко бьет издали? У него такая установка?

— Нет, у нас нет установки такой. Его удар — это одна из его сильных сторон.

— Будет ли тренерский штаб кого-то привлекать из «Динамо-2» на время паузы сборных?

— Много игроков из основной команды получили вызов в сборные. В паузу мы планируем привлекать игроков из «Динамо-2» и, возможно, проведем товарищеские матчи.

Матч 23-го тура «Краснодра» — «Динамо» состоится 18 марта. Начало — в 19.00 мск.

(Данил Алешин)