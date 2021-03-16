В «Динамо» не удивлены вызову Нойштедтера в сборную России

Помощник главного тренера «Динамо» Волкан Булут прокомментировал вызов полузащитника команды Романа Нойштедтера в сборную России.

— Мы не удивлены вызову Романа Нойштедтера в национальную сборную. Роман — игрок высокого класса, у него большой опыт игры на высоком уровне. И он оказывает большое и положительное влияние на наших молодых игроков.

— Комличенко — воспитанник Краснодара. Это может повлиять на его появление в стартовом составе?

— Рассматриваем всех кандидатом. Для нас важно, чтобы игроки понимали те требования, которые мы ставим перед игрой.

Вчера, 15 марта, был объявлен список футболистов, вызванных в сборную России на предстоящие матчи отбора на ЧМ-2022.

Стартовый матч квалификации ЧМ-2022 россияне проведут в гостях 24 марта против Мальты. 27 марта команда Станислава Черчесова примет в Сочи Словению. 30 марта Россия сыграет на выезде со Словакией.

(Данил Алешин)