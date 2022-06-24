Ветеран ЦСКА считает, что в будущем у клуба возникнут проблемы с Карраскалем
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил перспективы полузащитника Хорхе Карраскаля в армейском клубе.
«Он, конечно, неплохой парень. Если бы еще не сачком был бы. Мне кажется, он начал бездельничать. Помню, как выдал те 3-4 хороших игры, а потом начал дурака валять. Конечно, он деньги такие нигде больше не получит. Парень неплохой, произвел хорошее впечатление. Но что будет дальше с ним? Черт его знает. Он не любит нагрузки, любит все в неком легком жанре. Здесь с ним будут проблемы. Может получит какую-нибудь травму», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.
В прошедшем сезоне Карраскаль забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 13 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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