Резиуан Мирзов: "Удаление Понсе? Со всеми бывает"

Полузащитник "Спартака" Резиуан Мирзов после домашнего матча 4-го тура РПЛ с "Динамо" (0:0) прокомментировал удаление нападающего Эсекиэля Понсе.

– Как оцените игру? Что сегодня не удалось?

– Не получилось забить мяч. А так играли неплохо. До удаления хорошо смотрелись. А потом уже, когда играли вдесятером, смотрелись достойно и даже были моменты. Молодцы, отстояли одно очко. Мы хотели победить, но получилось сыграть вничью.

– Понсе сильно подвел команду?

– Нельзя так говорить. Со всеми бывает. Он шел к мячу, и получилось так, что ударился во вратаря. Можно сказать, что мы бились и за него.

– Как оцените свою игру?

– Мы играли в обороне, было тяжело. Можно сказать, я больше играл на оборону.

– Ничья – справедливый результат?

– Я думаю, да.

– Как оцените игру Шюррле?

– Не мне ее оценивать, а тренерам. Но вроде он сыграл хорошо, цеплялся за мячи, бил по воротам. Видно, что это опытный игрок, который поиграл на чемпионате мира. Есть, чему поучиться. Он подсказывал, подбадривал.

– Насколько вам было комфортно играть с ним на поле?

– Он только вчера тренировался, а так видно, как он открывается, как ему отдавать. Но все равно нужно время, чтобы сыграться. (Елена Григорьевская)

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