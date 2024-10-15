Ретроматч «Факела» против сборной СССР и России начнется на полчаса позже

Ретро-матч ветеранов «Факела» против сборной СССР и России начнется на полчаса позже назначенного времени, сообщает пресс-служба воронежцев.

Начало игры перенесли по просьбе вещателя — вместо 19.00 15 октября матч стартует в 19.30 по московскому времени.

В тренерский штаб «Факела» войдут Валерий Нененко, Сергей Савченков и Владимир Пономарев. Сборную СССР и России будет возглавлять Олег Романцев.