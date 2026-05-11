Рэпер Yanix рассказал, что нужно «Спартаку», чтобы снова стать чемпионом России

Российский рэп-исполнитель и болельщик «Спартака» Янис Бадуров, более известный под псевдонимом Yanix, ответил на вопрос «СЭ», что нужно сделать красно-белым, чтобы снова стать чемпионами России.

— Что нужно сделать «Спартаку», чтобы снова стать чемпионом?

— Думаю, нужно играть в еврокубках, чтобы перенимать опыт, развиваться. Тогда будет больше конкуренции.

В последний раз «Спартак» становился чемпионом России в сезоне-2016/17.

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