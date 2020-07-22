Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов заявил, что начинает верить в возможность заговора со стороны судейского корпуса против московского клуба.

— Раньше не верил в это, что может быть такое, — сказал Тихонов в эфире «Матч Премьер». — Но, глядя, что происходит... Это регулярные ошибки против «Спартака». Не понимаю, что происходит. Как так получается? Но регулярные ошибки есть.