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«Регулярные ошибки есть». Тихонов — о заговоре против «Спартака»

18:13
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов заявил, что начинает верить в возможность заговора со стороны судейского корпуса против московского клуба.

— Раньше не верил в это, что может быть такое, — сказал Тихонов в эфире «Матч Премьер». — Но, глядя, что происходит... Это регулярные ошибки против «Спартака». Не понимаю, что происходит. Как так получается? Но регулярные ошибки есть.

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