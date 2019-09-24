Речь Кононова. «Динамо» на паузе. Кризис «Краснодара». Live «СЭ»

Сегодня с 14.15 до 15.15 на YouTube-канале «СЭ» — онлайн с журналистами нашего издания Дмитрием Симоновым и Сергеем Егоровым.

Главные темы:

— Мотивация Олега Кононова — уникальное философское видео главного тренера «Спартака»

— Заявление «Динамо» — чего ждет клуб

— «Быки» снова проигрывают и обрушиваются с критикой на судейство

— Предложение о проверке Александра Егорова и судей на детекторе лжи

— Евсеев или Парфенов — кто больше подходит «Спартаку» на пост главного тренера

— Выбор лучшего игрока года снова сводится к Месси или Роналду — когда выиграет кто-то другой??