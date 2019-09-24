Речь Кононова. «Динамо» на паузе. Кризис «Краснодара». Live «СЭ»
13:15
Сегодня с 14.15 до 15.15 на YouTube-канале «СЭ» — онлайн с журналистами нашего издания Дмитрием Симоновым и Сергеем Егоровым.
Главные темы:
— Мотивация Олега Кононова — уникальное философское видео главного тренера «Спартака»
— Заявление «Динамо» — чего ждет клуб
— «Быки» снова проигрывают и обрушиваются с критикой на судейство
— Предложение о проверке Александра Егорова и судей на детекторе лжи
— Евсеев или Парфенов — кто больше подходит «Спартаку» на пост главного тренера
— Выбор лучшего игрока года снова сводится к Месси или Роналду — когда выиграет кто-то другой??