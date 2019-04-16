"Ребята спрашивали, почему их назвал "петухами". Охранник ночного клуба – о драке Кокорина и Мамаева

Охранник ночного клуба "Эгоист" Сергей Козлов выступает в качестве свидетеля по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. У этого клуба произошла драка компании с футболистами в составе с водителем ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.
– Я вышел из клуба в тот момент, когда водитель вышел из машины, и компания уже стояла. А потом уже начался разговор, – сообщил свидетель, отвечая на вопросы адвоката Андрея Ромашова.
– Из-за чего был разговор?
– Ребята спрашивали, почему их назвал "петухами". Он стоял, потом начал извиняться.
– Потом что?
– Тот, кого толкнул, начал лезть на него. Мне сначала показалось, что они начали обниматься. Мне показалось, что водитель первый толкнул.
– Потом что?
– Начался кипиш, все побежали.
– Кто?
– Водитель, Мамаев и молодой в белой кофте (показывает на Кирилла Кокорина).
– Что дальше?
– Бегут, потом падает Кирилл.
– Вы не волнуйтесь. Чего он падает?
– Вроде споткнулся, не могу точно утверждать, просто упал. Потом водитель упал, встал, а дальше туда побежали парни и девчонки с криками "Полиция! Полиция!"
– Дальше что?
– Я не обращал внимание. Уже все подбежали туда, стали ходить.
– Вы видели, что водитель упал?
– Вроде да. Там подбежали все, я не видел.
– Видели, кто бил?
– Нет.
– Следователю говорили, кто бил?
– Я не мог сказать это, потому что не видел.
– Как следователю рассказывали?
– Как сейчас.
– После этого вы зашли в клуб?
– Да.
– Когда вышли, что было дальше?
– Я уже не помню, что там было. Можно я прочитаю? Я все вспомню. (Дмитрий Зеленов)