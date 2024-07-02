«РБ Спорт»: «Жирона» не делала предложения о трансфере Сперцяна
«Жирона» не делала предложения о переходе хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, сообщает «РБ Спорт».
Отмечается, что полузащитник с высокой долей вероятности продолжит выступления в клубе, так как у «быков» нет ни одного предложения о трансфере 23-летнего армянина.
15 июня Metaratings утверждал, что «Жирона» связывалась со Сперцяном.
В минувшем сезоне хавбек провел 33 матча, забил 11 мячей и сделал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
Источник: РБ Спорт
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