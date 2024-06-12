«РБ Спорт»: «Зенит» намерен активировать опцию выкупа Козлова у «Балтики»

«Зенит» планирует договориться с полузащитником Данилой Козловым и активировать опцию выкупа его трансфера у «Балтики», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, сине-бело-голубые имеют опцию выкупа 19-летнего футболиста за 60 миллионов рублей. Предложение «Краснодара», которое получила «Балтика» (речь идет о сумме около 100 миллионов рублей), калининградский клуб пока не устраивает.

Козлов является воспитанником «Зенита». В минувшем сезоне полузащитник сыграл 15 матчей за «Балтику» во всех турнираз, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с калининградцами рассчитан до лета 2028 года.