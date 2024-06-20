Вратарь ЦСКА Шайхутдинов рассказал о планах по развитию своего Telegram-канала

Вратарь ЦСКА Владимир Шайхутдинов рассказал «СЭ» о планах по развитию своего Telegram-канала «КиноВОлька».

— О вашем Telegram-канале. Как планируете его развивать?

— Со временем планирую ввести новые рубрики. По возможности планирую посмотреть все то, что уже вышло в этом году.

Шайхутдинов является воспитанником ЦСКА. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2026 года.

Денис Сафронов