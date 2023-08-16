«РБ Спорт»: Дзюба дисквалифицирован на два матча РПЛ условно за угрозы в адрес журналиста

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба дисквалифицирован на два матча РПЛ условно за угрозы в адрес журналиста, сообщает «РБ Спорт».

Также 34-летний футболист оштрафован на 50 000 рублей. Такое решение было принято на заседании КДК РФС.

Дзюба после матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1), в котором не играл из-за травмы, грубо ответил журналисту «РБ Спорт» на вопрос о результативности в начале сезона-2023/24.