Агент: «Сочи» рассчитывает на Батырева и Кравцова, пока у них все хорошо"

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитников «Сочи» Кирилла Кравцова и Амира Батырева, рассказал о будущем игроков в команде.

«На сегодня ребята играют, получают свои минуты. Могу сказать, что руководство «Сочи» рассчитывает на них. Но если вдруг кто-то будет получать мало игрового времени, то, конечно, рассмотрим варианты с арендой. Ребята молодые — нужно играть. Но пока у них все хорошо в «Сочи», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Батырев принял участие в 5 матчах за «Сочи» и не отметился результативными действиями, Кравцов провел 6 игр и забил 1 гол.