Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру заявил, что проблемы с коронавирусом сказались не только на сфере футбола, но и существенно затронули хоккей.

— Есть, конечно, недовольство той ситуацией, в которой сейчас футбол находится, — сказал Геркус. — Потому что коронавирус сильно изменил нашу жизнь. И возникло много конфликтных ситуаций. Но давайте посмотрим на хоккей: там что, все хорошо? Там все понимают механизм переноса, кто с кем играет, молодежный состав или нет? Эти ситуации оказались типичными для любой отрасли, где есть команды и переезды. Нельзя сказать, что все справляются блестяще. И что в хоккее принципиально по-другому, и все довольны. Такого нет. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Ильи Геркуса читайте здесь