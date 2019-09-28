Раздевалка «Локомотива». Оцените жесты Смолова и компании
22:51
Сегодня, 28 сентября, «Локомотив» дома обыграл «Зенит» (1:0) в матче 11-го тура чемпионата России. Вратарь железнодорожников Гильерме опубликовал фотографию из раздевалки команды после победы над сине-бело-голубыми.
— С победой! — подписал фото Гильерме.
«Локомотив» с 23 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» — 3-е место и 23 балла.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи