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«Рауша и Нойштедтера я знаю». Шварц — об игроках «Динамо»

17:15
Константин Рауш. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Константин Рауш. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц признался, что знаком с защитниками Константином Раушем и Романом Нойштедтером, которые ранее выступали в чемпионате Германии.

Последним клубом 42-летнего немецкого специалиста был «Майнц».

— Рад ли, что в команде есть игроки из бундеслиги? Рауша и Нойштедтера я знаю. Но не зависит от того, в каком лиге кто выступал. Важно, чтобы футболисты были хорошими. (Константин Алексеев)

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