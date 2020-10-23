«Рауша и Нойштедтера я знаю». Шварц — об игроках «Динамо»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц признался, что знаком с защитниками Константином Раушем и Романом Нойштедтером, которые ранее выступали в чемпионате Германии.
Последним клубом 42-летнего немецкого специалиста был «Майнц».
— Рад ли, что в команде есть игроки из бундеслиги? Рауша и Нойштедтера я знаю. Но не зависит от того, в каком лиге кто выступал. Важно, чтобы футболисты были хорошими. (Константин Алексеев)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.