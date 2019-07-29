03:40 | Футбол — РПЛ

Рауш заявил, что "Динамо" хочет взять реванш у "Спартака"

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Защитник "Динамо" Константин Рауш - о предстоящем дерби со "Спартаком".

— В Германии, естественно, тоже есть значимые дерби, - цитируют Рауша "Известия". -  Когда я играл в "Ганновере", это были встречи с "Брауншвейгом". А у "Кельна" было принципиальное противостояние с "Боруссией" из Менхенгладбаха, так называемое рейнское дерби. В России противостояние "Динамо" и "Спартака" — самая важная игра. Хотим взять реванш у "Спартака" за прошлый сезон, когда проиграли дважды (0:1, 1:2).

Матч четвертого тура чемпионата России "Спартак" - "Динамо" состоится 3 июля и начнется в 19.00 по московскому времени.

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https://iz.ru/903925/sevastian-terletckii/khotim-vziat-revansh-u-spartaka-za-proshlyi-sezon

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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