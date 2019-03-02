Рашид Рахимов: "Поменяться кругами? А где бы играл ЦСКА?"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов после поражения от "Рубина" в 18-м туре РПЛ (0:1) не стал комментировать особенности календаря, из-за которых клубы вынуждены были играть в Казани при минусовой температуре. Сегодня в Грозном на стадионе "Ахмата" тульский "Арсенал" принимал ЦСКА (2:0). Игра была перенесена из Тулы из-за неготовности стадиона.

- Эмоции? Ну как не выражать в такой ситуации, тем более весь второй тайм было ощущение, что можем забить, - сказал Рахимов. - На 88-й минуте Бабурин вытащил тяжелый мяч. Я не помню опасных моментов у наших ворот во втором тайме. Эмоции после такого - это нормально. Балай хорошо пробил, но Бабурин вытащил.

Мы потеряли концентрацию. Была простая подача в штрафную в концовке, а защитник ошибся. Дали пробить, не доиграли эпизод, хотя наш игрок был ближе.

У нас еще много проблем, но такие проблемы надо убирать уровнем мастерства.

- Сегодня ЦСКА играл в Грозном при комфортной погоде, а вы здесь. Это не абсурд?

- По календарю я уже вопросов не задаю. Я больше возмущался в Красноярске. Минус 10 - это не минус 20, как там. Поле было пригодное.

- Ну не лучше было бы поменяться кругами?

- А где бы играл ЦСКА? (Артур Еникеев)