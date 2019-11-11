Сегодня с 14.00 на YouTube-канале «СЭ» — онлайн с журналистами нашего издания Сергеем Егоровым и Вячеславом Короткиным.

Главные темы:

— Делаем лицо попроще — судьи против тренеров

— «Зенит» уходит в отрыв

— Тедеско снова гений

— Бакаев — наше все «Спартака»: кто его открыл, Кононов или Тедеско

— Феномен «Сочи» — почему команда стоит на вылет

— Выздоровление «Динамо»

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