Раньше — Гинер все купил. А теперь — лицо попроще. Лайв Короткина и Егорова
13:00
Сегодня с 14.00 на YouTube-канале «СЭ» — онлайн с журналистами нашего издания Сергеем Егоровым и Вячеславом Короткиным.
Главные темы:
— Делаем лицо попроще — судьи против тренеров
— «Зенит» уходит в отрыв
— Тедеско снова гений
— Бакаев — наше все «Спартака»: кто его открыл, Кононов или Тедеско
— Феномен «Сочи» — почему команда стоит на вылет
— Выздоровление «Динамо»
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