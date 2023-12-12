Ранос заявил, что у Тикнизяна хорошие качества в защите и нападении

Нападающий «Боруссии» Менхенгладбаха и сборной Армении Грант-Леон Ранос оценил возможность переезда защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в европейский чемпионат.

«Тикнизян готов к Европе. У него хорошие качества как в защите, так и в нападении, а также он очень дисциплинирован. Поэтому, я думаю, что ему, как и Эдо, понадобится время, чтобы ко всему привыкнуть. Думаю, он подходит к европейскому футболу», — приводит слова Раноса Metaratings.ru.

В текущем сезоне 24-летний защитник провел 22 матча за железнодорожников во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 5 голевых передач. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тикнизяна в 5 миллионов евро.