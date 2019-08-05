"Рано говорить о том, что этот футболист – звезда". Дик Адвокат - про новичка "Спартака"

Бывший главный тренер сборных России и Голландии Дик Адвокат поделился с "СЭ" мнением о новичка "Спартака" полузащитнике Гусе Тиле.

– Дик, скажите честно, Тил – звезда, или "Спартак" берет парня на вырост?

– Очень скоро он может стать звездой. Разносторонний и умный футболист, что редкость в наше время, когда больше идет ставка на быстрый, силовой футбол. Но пока что Тилу не так много лет, у него все впереди.

– Но я думал, что 21 год для Голландии – уже зрелость.

– Для своего возраста Тил сделал достаточно – закрепился в основном составе, надел капитанскую повязку, забил в прошлом сезоне немало мячей (12 в чемпионате Голландии. – Прим. "СЭ"). Но это еще не потолок, рано говорить о том, что этот футболист – звезда.

– Может ли он стать большим игроком в "Спартаке"? Или лучше было дождаться предложения из топ-чемпионата?

– Подождите, а что помешало вырасти в звезду Промесу? Он сделал себе имя как раз в "Спартаке"! И если я правильно помню, взяли его примерно в том же возрасте, что и сейчас Тила. Если игрок по-настоящему талантлив и трудолюбив, он сделает себе имя где угодно. А Россия – хорошее место для развития карьеры. Ваш чемпионат по уровню точно не уступает голландскому, в чем-то даже превосходит. (Дмитрий Зеленов)

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