Ранджелович считает домашний стадион «Краснодара» лучшим в России

Нападающий «Урала» Лазар Ранджелович рассказал, какой стадион считает лучшим в России.

«Стадион «Краснодара» — это очень круто, это топ для России. Думаю, это один из лучших стадионов, на которых мне удалось сыграть в своей карьере», — приводит «РБ Спорт» слова Ранджеловича.

29 апреля «Урал» в матче 25-го тура чемпионата России в гостях сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1). На данный момент команда из Екатеринбурга занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 26 очков.