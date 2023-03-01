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Рахманович: «В Турции играть чуть труднее, чем в России»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович сравнил чемпионаты России и Турции. В сезоне-2021/22 босниец выступал за «Коньяспор».

«Политическая ситуация вынудила многих уехать из чемпионата России. А мне тут нравится. Хотя, на мой взгляд, в Турции чуть труднее. Темп игры там повыше, подинамичнее. В первую очередь, думаю, дело в большом количестве иностранцев. А уровень РПЛ в последние годы упал. Возможно, причина в том, что в России слишком много своих игроков. Точнее, им здесь слишком комфортно», — цитирует Sport24 Рахмановича.

«Крылья Советов» после 17 туров занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-28-russkim-v-rossii-slishkom-komfortno-uroven-ligi-upal-v-turtsii-temp-vyshe-bosniyets-rakhmanovich-iz-krylyev-ob-rpl
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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