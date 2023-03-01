Президент «Оренбурга» подтвердил переговоры о продлении контракта с главным тренером

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин подтвердил переговоры о продлении контракта с главным тренером команды Марцелом Личкой. 45-летний специалист возглавил команду в августе 2020 года.

«Это правда, сейчас идет переговорный процесс о продлении контракта с Марцелом. Предварительно обсуждаем сроки и условия договора», — цитирует «РБ Спорт» Еремякина.

На данный момент «Оренбург» с 25 очками занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России.