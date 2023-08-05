Гендиректор «Спартака» Малышев: «Не исключаю, что мы будем обращаться в ЭСК, чтобы понять трактовку эпизодов»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал победу над «Рубином» (4:1) в матче 3-го тура РПЛ.

Ранее в «Спартаке» усомнились в справедливости назначенного штрафного, с которого «Рубин» забил красно-белым.

— Очень рад победе и тому, как ребята сыграли. Мне кажется, много чего можно выделить. И два голевых паса от Саши Соболева, и гол Медины вторым касанием. Молодцы. Замены сработали.

— В конце первого тайма был спорный эпизод.

— Надо разбирать с экспертами. Мое личное мнение — я не понял, за что был назначен штрафной. Который к сожалению, в конечном счете, привел к голу в наши ворота. Будем разбираться. Не исключаю, что мы будем обращаться в ЭСК. Для того, чтобы просто понять трактовку эпизодов, а не из-за претензий к арбитрам

— Вы понимаете в целом судейские правила?

— Какие-то правила я, конечно, понимаю. Но есть моменты, которые действительно требуют уточнения. Потому что одни и те же эпизоды трактуются по-разному от матча к матчу. Хочется понимать.

«Спартак» набрал 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» пока не выиграл ни одного матча в лиге и с 2 очками находится на 10-й строчке.