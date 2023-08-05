Гендиректор «Спартака» Малышев: «Не исключаю, что мы будем обращаться в ЭСК, чтобы понять трактовку эпизодов»
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал победу над «Рубином» (4:1) в матче 3-го тура РПЛ.
Ранее в «Спартаке» усомнились в справедливости назначенного штрафного, с которого «Рубин» забил красно-белым.
— Очень рад победе и тому, как ребята сыграли. Мне кажется, много чего можно выделить. И два голевых паса от Саши Соболева, и гол Медины вторым касанием. Молодцы. Замены сработали.
— В конце первого тайма был спорный эпизод.
— Надо разбирать с экспертами. Мое личное мнение — я не понял, за что был назначен штрафной. Который к сожалению, в конечном счете, привел к голу в наши ворота. Будем разбираться. Не исключаю, что мы будем обращаться в ЭСК. Для того, чтобы просто понять трактовку эпизодов, а не из-за претензий к арбитрам
— Вы понимаете в целом судейские правила?
— Какие-то правила я, конечно, понимаю. Но есть моменты, которые действительно требуют уточнения. Потому что одни и те же эпизоды трактуются по-разному от матча к матчу. Хочется понимать.
«Спартак» набрал 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» пока не выиграл ни одного матча в лиге и с 2 очками находится на 10-й строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
6
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
11
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
12
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
13
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0