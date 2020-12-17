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Рахимов: «Уфа» имеет определенные шансы против «Краснодара», будем рассчитывать на результат»

17:54
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Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара». Встреча начнется в 18:00 мск.

«Все матчи разные, шансы есть и у нас. Посмотрим, как наши наработки сработают на поле. Понятно, что «Краснодар» после двух побед имеет определенную уверенность. И скамейка у них неплохая. Определенные шансы мы имеем, будем рассчитывать на результат.

Было несправедливо потерять очки, которые мы потеряли в Волгограде. Будем брать в других матчах, надеюсь, что в сегодняшнем тоже», — сказал Рахимов в эфире телеканала «Матч Премьер».

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