Рахимов рассказал о шансах появления на поле Глушакова в матче с "Оренбургом"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов перед матчем 4-го тура чемпионата России с "Оренбургом" поделился ожиданиями от игры. Встреча пройдет на стадионе "Ахмат Арена", начало – в 20.00 (мск).

– Реализация "Ахмата"? Сложно сказать... Говорить, что это системное, я бы не стал. Моменты создаем. Наверное, проблема в исполнительском мастерстве. Понсе мы смотрим, делаем выводы, исходя из тренировок.

В РПЛ нельзя говорить, что соперники прогнозируемы, все бьются. Глушаков? Шансы появиться на поле есть, как и у всех остальных. Говорить о хорошем его состоянии я бы не стал. Он провел три дня в общей группе.

Хотели бы приобрести еще одного игрока. Позиция? На поле, одна из 11-ти, – сказал Рахимов в эфире телеканала "Матч Премьер".

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча 4-го тура "Ахмат" - "Оренбург".

"Ахмат" – "Оренбург": Глушаков в запасе хозяев