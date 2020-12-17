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Рахимов: «Гол «Краснодара»? В таких ситуациях надо играть надежнее»

20:09
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Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ.

— Я думаю, игра держала всех в напряжении. В принципе тактически у нас многие моменты получились. К сожалению, сами себе «привезли» гол. В таких ситуациях должна быть надежность, но допустили ошибки. Во втором тайме мы стали немного по-другому играть.

— Какие планы на межсезонье?

— Нужно усиливаться, качественно выходить из нашей ситуации, быть готовыми в физическом плане. Провести тяжелую работу, чтобы подготовиться к весенней части.

На данный момент «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице с 13 очками.

(Екатерина Потапова)

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