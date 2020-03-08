Радонич не стал комментировать работу судейской бригады

Нападающий «Крыльев Советов» Деян Радонич после завершения первого тайма матча Тинькофф — чемпионата России против «Рубина» не стал комментировать работу судейской бригады.

— Я не могу говорит о решении судьи, — сказал Радонич в эфире «Матч Премьер». — У них есть ВАР, и там видно гораздо лучше, чем мы видим на поле.

Нам удавалось контролировать мяч. Опасность исходила со штрафных. Но я думаю, что игра была хорошей. Надеюсь, в конце нам удастся проконтролировать мяч и одержать победу.