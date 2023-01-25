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Радимов: «Кержаков дает «Зениту» уверенность, он не подведет»

Мария Гусева
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Бывший защитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о возможном продлении контрактов с игроками сине-бело-голубых Михаилом Кержаковым, Далером Кузяевым и Вячеславом Караваевым.

— Все три игрока своим отношением, своим делом заслуживают продления контрактов, цитирует «РБ Спорт» Радимова. — Кузяев — игрок стартового состава, игрок сборной России, тут вообще вопросов нет. Караваев, может быть, не всегда попадает в «старт», но от него исходит надежность. В нужный момент, когда он выходит, он всегда помогает, делает то, что надо, не безошибочно, конечно, но это футбол. Что касается Кержакова, то он, как вы помните, начинал сезон запасным, но его работа на тренировках показала, что он в любую минуту готов встать в ворота и со своим опытом помочь команде. О его игре говорят и цифры — «Зенит» пропустил меньше всех в РПЛ".

— Михаил может претендовать на первый номер в воротах?

— Тут дело в паспорте. Вот приехал из Бразилии хороший голкипер Иван. И если ты ему доверяешь место в воротах, то кого-то из полевых легионеров придется оставлять на скамейке. Ну не вариант это для всех. Если мы посмотрим на РПЛ, нигде нет вратаря-иностранца. А Кержаков, помимо всего прочего, дает уверенность, он знает всех футболистов, знает свое место в команде, может поддержать моральный дух. И будь он первым или вторым — он в любой момент не подведет.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах.

Источник: РБ Спорт
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