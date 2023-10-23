Радимов: «Если Мажич вновь оправдает судей — значит, нас держат за дураков»
Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов в интервью «СЭ» раскритиковал судейство Сергея Карасева и Артема Чистякова в матчах «Оренбург» — «Факел» и «Зенит» — «Крылья» в 12-м туре РПЛ.
— Я не понимаю, чем руководствовались судьи в двух эпизодах. Как можно не удалить Маркова, который умышленно наступил на Флорентина и чуть ногу ему не сломал? Краснее карточки не бывает! Почему Карасев ограничился желтой?
— Странно, что не вмешался ВАР, не предложил Карасеву посмотреть запись.
— Не то слово! Кстати, то же самое произошло в Питере, где Чистяков не отреагировал на фол Рахмановича. Вот раньше РФС публиковал переговоры судей во время матчей. Хотелось бы послушать, как трактовали эти моменты арбитры в поле и видеоассистенты, почему Карасева и Чистякова вообще не позвали к монитору. Объясните людям, что это было! У меня происходящее не укладывается в голове.
— Не у вас одного.
— К примеру, Лапочкин, комментируя в студии эпизод с Рахмановичем и Клаудиньо, считает, что это красная процентов на 70. Мол, сначала полузащитник «Крыльев» попал бразильцу локтем не в лицо, а в плечо. Но!
— Но?
— Во-первых, не было попытки сыграть в мяч. Во-вторых, удар-то умышленный! Рахмановичу просто повезло, что плечо задел.
— Удивительно, что Чистяков даже желтую не показал.
— Да тут железобетонная красная! Или, чтобы ее получить, надо не только локтем в плечо и лицо попасть, но и ногой вломить? Очень интересно, что скажет Мажич. Пусть аргументированно разложит по полочкам, почему такие фолы не приводят к удалениям. Ну а если вновь оправдает судей, как уже бывало не раз...
— Тогда что?
— Это будет профанация. Значит, нас держат за дураков. Ну и зачем в таком случае нужен Мажич? Да пошел он!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|
3
|Кр. Советов
|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
|
4
|Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|
5
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|20-24
|13
|
11
|Рубин
|12
|3
|4
|5
|11-20
|13
|
12
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|12-15
|12
|
13
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
14
|Балтика
|12
|3
|2
|7
|12-18
|11
|
15
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|- : -
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|- : -
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1