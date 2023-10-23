Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 18:45

Радимов: «Если Мажич вновь оправдает судей — значит, нас держат за дураков»

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов в интервью «СЭ» раскритиковал судейство Сергея Карасева и Артема Чистякова в матчах «Оренбург» — «Факел» и «Зенит» — «Крылья» в 12-м туре РПЛ.

— Я не понимаю, чем руководствовались судьи в двух эпизодах. Как можно не удалить Маркова, который умышленно наступил на Флорентина и чуть ногу ему не сломал? Краснее карточки не бывает! Почему Карасев ограничился желтой?

— Странно, что не вмешался ВАР, не предложил Карасеву посмотреть запись.

— Не то слово! Кстати, то же самое произошло в Питере, где Чистяков не отреагировал на фол Рахмановича. Вот раньше РФС публиковал переговоры судей во время матчей. Хотелось бы послушать, как трактовали эти моменты арбитры в поле и видеоассистенты, почему Карасева и Чистякова вообще не позвали к монитору. Объясните людям, что это было! У меня происходящее не укладывается в голове.

— Не у вас одного.

— К примеру, Лапочкин, комментируя в студии эпизод с Рахмановичем и Клаудиньо, считает, что это красная процентов на 70. Мол, сначала полузащитник «Крыльев» попал бразильцу локтем не в лицо, а в плечо. Но!

— Но?

— Во-первых, не было попытки сыграть в мяч. Во-вторых, удар-то умышленный! Рахмановичу просто повезло, что плечо задел.

— Удивительно, что Чистяков даже желтую не показал.

— Да тут железобетонная красная! Или, чтобы ее получить, надо не только локтем в плечо и лицо попасть, но и ногой вломить? Очень интересно, что скажет Мажич. Пусть аргументированно разложит по полочкам, почему такие фолы не приводят к удалениям. Ну а если вновь оправдает судей, как уже бывало не раз...

— Тогда что?

— Это будет профанация. Значит, нас держат за дураков. Ну и зачем в таком случае нужен Мажич? Да пошел он!

&laquo;Спартак&raquo; победил &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;. «Абаскаль все делает правильно. Без Соболева «Спартак» играл шикарно!» Радимов — о чемпионской гонке и судейских скандалах

Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
1
Читайте также
Костомаров примет участие в гала-концерте в честь юбилея Авербуха
Тренер Махачева отреагировал на победу Ислама над Волкановски
Сосед семьи Стаса Намина рассказал об убившем своих родственников Романе
Сладкий яд: российских летчиков в Армавире попытались отравить тортом
Глава Бурятии обвинил в расизме экс-посла Израиля
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ерохин: «Международные спарринги — очень хорошая практика для «Зенита»

Президент «Урала» Иванов — о поражении от «Сочи»: «Это результат работы тренерского штаба»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
11
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 - : -
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости