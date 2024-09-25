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Радимов сравнил Соболева с Холанном

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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов сравнил форварда петербуржцев Александра Соболева с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном.

— Я не могу сказать, что он прямо вписывается с первого дня в команду «Зенита». На данный момент Соболев пока не вписан и близко. Понятно, что взаимопонимания ему не хватает точно. Если в «Спартаке» были одни партнеры, и он знал, что от них ждать, то здесь немного другое. И потом Соболев не такой тонкий футболист, как тот же Клаудиньо или Вендел. Ну, давайте возьмем пример, может быть, очень сильный такой — «Манчестер Сити» и Холанн. Это же не самый техничный футболист, правильно?

— Вообще нет.

— И, если взять, сколько он касается мяча при том контроле «Манчестер Сити» — ну, раз десять за матч, из них он пять может забить. Но смысл в том, что Гвардиоле все время нужен нападающий на острие, который будет и без мяча работать, и ждать передач, потому что «Манчестер Сити» практически всегда играет с мячом. Понятно, что сравнивать Холанда и Соболева неправильно, это разные категории весовые, но смысл требований Семака — он должен быть похож. Потому что Соболеву, например, в розыгрышах эпизодически надо участвовать, в основном находиться там, на острие, поэтому пока взаимопонимания точно нет, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» в конце августа 2024 года. 27-летний форвард принял участие в 3 матчах команды из Санкт-Петербурга и сделал 1 результативную передачу.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Соболев
Владислав Радимов
Футбол
ФК Зенит
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