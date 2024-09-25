Гаджиев: «У игроков «Динамо» не дрожат ноги в матчах с сильными соперниками»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал выступления команды в нынешнем сезоне РПЛ.

«Знаете, бывает такое, что ты выходишь против очень сильного соперника, у тебя начинают дрожать коленки, и ты играешь на 70-80% от своих возможностей. В нашей команде такого не происходит. Команда оказалась готова к играм РПЛ.

С нашими игроками на протяжении нескольких лет велась системная работа. Мы же сохранили костяк команды. Обычно клубы, вышедшие в дивизион выше, меняют большую часть игроков и создают новую команду. Мы посчитали, что нам надо работать с той группой игроков, которая выиграла путёвку в РПЛ. С точки зрения ментальности это правильно», —приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

После девяти туров махачкалинцы идут на девятом месте в таблице, набрав десять очков. В следующем матче «Динамо» примет одноклубников из Москвы 29 сентября.