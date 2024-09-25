В агентстве Кордобы отреагировали на прощание игрока с «Краснодаром»

В агентстве Promoesport, представляющем интересы нападающего «Краснодара» Джона Кордобы отреагировали на вопрос «СЭ» о распространившемся в соцсетях фото колумбийца с благодарностью клубу.

Ранее в сети распространилось фото, которое, как утверждалось, было скриншотом из соцсетей футболиста.

«Это фейк», — сообщили «СЭ» в агентстве.

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. На счету 31-летнего футболиста 46 голов и 22 результативные передачи в 92 матчах за «быков». В летнее трансферное окно форвард мог перейти в «Спартак».