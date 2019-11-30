РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Радимов считает, что необходимо принять строгие меры для борьбы с матом на стадионах

13:12
Теги:

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает необходимым бороться с матом на стадионах.

— Когда-то подобное поведение фанатов нужно было пресечь, — цитирует Радимова RT. — Это сделали сейчас. Бороться с матом на стадионах, безусловно, надо. Необходимо применять строгие меры. Вспомните, как в свое время боролись с противоправным поведением фанатов в Англии. Тогда всю страну просто отлучили от еврокубков на пять лет, после чего ситуация пошла на лад. Все-таки нельзя забывать, что на футбол приходят дети и женщины. Зачем им это слушать?

Ранее «Спартак» был оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбление болельщиками форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/691684-radimov-mat-bolelschiki

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир