Радимов считает, что необходимо принять строгие меры для борьбы с матом на стадионах
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает необходимым бороться с матом на стадионах.
— Когда-то подобное поведение фанатов нужно было пресечь, — цитирует Радимова RT. — Это сделали сейчас. Бороться с матом на стадионах, безусловно, надо. Необходимо применять строгие меры. Вспомните, как в свое время боролись с противоправным поведением фанатов в Англии. Тогда всю страну просто отлучили от еврокубков на пять лет, после чего ситуация пошла на лад. Все-таки нельзя забывать, что на футбол приходят дети и женщины. Зачем им это слушать?
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https://russian.rt.com/sport/news/691684-radimov-mat-bolelschiki