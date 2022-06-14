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Радимов поставил Аршавина выше Халка

Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Андрей Аршавин и Владислав Радимов.
Фото Алексей Иванов

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в интервью «СЭ» высказал мнение, что на пике карьеры Андрей Аршавин был сильнее Халка.

— Лучшими футболистами сезона из «Зенита» в разное время назывались Аршавин, Зырянов, Данни, Халк, Дзюба и Азмун. Не принижая заслуг бразильца, вам не кажется, что большинству из них Клаудиньо уступает в классе?

— Не думаю. Разве, что Аршавину, который, когда был на пике, выглядел сильнее всех названных.

— И даже Халка?

— Да. Я с Аршавиным играл. И убежден, что Андрей на пике карьеры был сильнее Халка. Но Клаудиньо только 25 лет, и это его первый год в «Зените». А значит, еще может вполне прибавить. И лично я в это верю.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo;. Владислав Радимов — о скандале вокруг Суперкубка: «Спартак» просто ищет оправдание для возможной неудачи"

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ТМ 2.5

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Х2

4%

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П1

28%

1.26
⚽ Футбол. Лига наций A
Германия
Италия

Х

23%

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ТМ 2.5

17%

1.91

Ф2 (+1.5)

9%

1.38
⚽ Футбол. Лига наций A
Франция 0
Хорватия 1
Матч завершен

П1

30%

1.52

ТБ 2.5

16%

1.96

Обе забьют - да

11%

2.10
Андрей Аршавин
Владислав Радимов
Халк
ФК Зенит
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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