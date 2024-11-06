Адиев: «Николич принял ошибочные решения в матче со «Спартаком»
Экс-тренер «Ахмата» Магомед Адиев прокомментировал поражение ЦСКА от «Спартака» (0:2) в матче 14-го тура РПЛ.
«Я с большой симпатией отношусь к Николичу. Он — довольно интересный тренер. Но было такое ощущение, что в этой игре те решения, которые он принял, оказались ошибочными. В этом плане Станкович свою работу выполнил намного лучше», — цитирует Адиева «РБ Спорт».
После 14 туров ЦСКА с 24 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»
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|
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|9.11
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|
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|
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|
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|
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|1
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